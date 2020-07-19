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Британские власти обратилось к Японии с просьбой помочь в строительстве сети 5G без компании Huawei

, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Британские власти обратилось к Японии с просьбой помочь в строительстве сети 5G без компании Huawei
сотовые телефоны, фото из соцсетей

Правительство Великобритании обратилось к Японии с просьбой помочь в строительстве в стране телекоммуникационной сети 5G без привлечения оборудования китайской компании Huawei.

На этой неделе британские власти приняли решение отказаться от оборудования Huawei при создании сети 5G к концу 2027 года. Лондон стремится привлечь новых поставщиков оборудования для стимулирования конкуренции и снижения затрат для операторов беспроводной связи страны.

Согласно сообщению издания Nikkei, альтернативными поставщиками оборудования британским правительством названы японские компании NEC Corp и Fujitsu Ltd.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее полностью очистить британскую сеть 5G от оборудования Huawei к 2027 году. Санкции в отношении китайской компании Huawei ввели США.

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что технология 5G станет "революционным достижением" для Великобритании, и после того, как США ввели санкции против Huawei, британские эксперты в области кибертехнологий обновили свои технические рекомендации, и правительство решило запретить участие Huawei в сетях 5G страны.

Жителям Японии предлагали  в конце марта  перейти на связь пятого поколения. Об этом говорится в сообщении корпорации мобильного оператора Softbank. Три крупнейших сотовых оператора Китая разработали и представили альтернативу смс-сообщениям, популярность которых в последнее время резко упала.

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