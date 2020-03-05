Все новости >>

//В мире 13+

В Японии предложат перейти на мобильную связь формата 5G

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

В Японии предложат перейти на мобильную связь формата 5G
Фото: pixabay.com

Жителям Японии предлагают в конце марта текущего года перейти на связь пятого поколения. Об этом говорится в сообщении корпорации мобильного оператора Softbank.

В заявлении сказано, что японские граждане смогут перейти на новый вид связи 5G, начиная с 27 марта 2020 года. Главная её особенность – высокая скорость передачи данных, до 25 Гб/с.

Однако для этого им придется подать соответствующую заявку. Кроме того, тем, кто успеет подать и оформить заявку до 30 августа разрешат не платить за услугу два года, а стандартная абонентская плата составит 1000 йен в месяц (615,5 руб.), пишет ФБА «Экономика сегодня».

При этом Softbank стал первым, кто предложил связь нового поколения, вслед за ними данную услугу планируют предоставлять NTT Docomo, KDDI и Rakuten.

Ранее Федеральная антимонопольная служба дала рекомендации по борьбе с навязчивой рекламой по мобильному телефону.

БА

//картина дня

На Украине показали фото «пустого Донецка». Место съемки названо традиционно оживленным. Людей на снимках действительно нет. Но там их и не может быть.

На Украине показали фото «пустого Донецка». Место съемки названо традиционно оживленным. Людей на снимках действительно…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принес публичные извинения за оскорбления бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко в адрес телеведущей Тины Канделаки…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан