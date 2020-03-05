В Японии предложат перейти на мобильную связь формата 5G

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5 марта 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: pixabay.com

Жителям Японии предлагают в конце марта текущего года перейти на связь пятого поколения. Об этом говорится в сообщении корпорации мобильного оператора Softbank.

В заявлении сказано, что японские граждане смогут перейти на новый вид связи 5G, начиная с 27 марта 2020 года. Главная её особенность – высокая скорость передачи данных, до 25 Гб/с.

Однако для этого им придется подать соответствующую заявку. Кроме того, тем, кто успеет подать и оформить заявку до 30 августа разрешат не платить за услугу два года, а стандартная абонентская плата составит 1000 йен в месяц (615,5 руб.), пишет ФБА «Экономика сегодня».

При этом Softbank стал первым, кто предложил связь нового поколения, вслед за ними данную услугу планируют предоставлять NTT Docomo, KDDI и Rakuten.

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