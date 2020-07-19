Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

National Interest боятся, что Россия начнет использовать зерно в политических целях

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

National Interest боятся, что Россия начнет использовать зерно в политических целях
Поле. Фото: pixabay.com

В Америке начали беспокоиться, что Россия может начать манипулировать другими государствами при помощи зерна. В издании The National Interest заявили, что эта возможность вызывает опасения.

Авторы материала предполагают, что уже к 2028 году Россия сможет контролировать пятую часть мирового экспорта зерна. Поспособствует в этом глобальное потепление и изменение климата, в итоге страна окажется мощной «зерновой державой».

«Еще большее беспокойство, чем ограничение российского экспорта во время кризиса, вызывает возможность ограничения российского экспорта для политического давления», - считают в издании. Предполагается, что зерно может использоваться в качестве «политического оружия».

АБ

В мире

Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского

Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что ждет подтверждения извинений от президента Украины Владимира Зеленского. «Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», - сказал Кадыров.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью