National Interest боятся, что Россия начнет использовать зерно в политических целях
19 июля 2020, 11:35[ «Аргументы Недели» ]
В Америке начали беспокоиться, что Россия может начать манипулировать другими государствами при помощи зерна. В издании The National Interest заявили, что эта возможность вызывает опасения.
Авторы материала предполагают, что уже к 2028 году Россия сможет контролировать пятую часть мирового экспорта зерна. Поспособствует в этом глобальное потепление и изменение климата, в итоге страна окажется мощной «зерновой державой».
«Еще большее беспокойство, чем ограничение российского экспорта во время кризиса, вызывает возможность ограничения российского экспорта для политического давления», - считают в издании. Предполагается, что зерно может использоваться в качестве «политического оружия».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.