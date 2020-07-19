National Interest боятся, что Россия начнет использовать зерно в политических целях

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19 июля 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Поле. Фото: pixabay.com

В Америке начали беспокоиться, что Россия может начать манипулировать другими государствами при помощи зерна. В издании The National Interest заявили, что эта возможность вызывает опасения.

Авторы материала предполагают, что уже к 2028 году Россия сможет контролировать пятую часть мирового экспорта зерна. Поспособствует в этом глобальное потепление и изменение климата, в итоге страна окажется мощной «зерновой державой».

«Еще большее беспокойство, чем ограничение российского экспорта во время кризиса, вызывает возможность ограничения российского экспорта для политического давления», - считают в издании. Предполагается, что зерно может использоваться в качестве «политического оружия».