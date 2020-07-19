В Сирии сегодня утром начались парламентские выборы

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19 июля 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Сирии Башар Асад, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

В Сирии в воскресенье начались выборы в Национальный совет республики. С 8 часов утра в стране открылись более 7,3 тысяч избирательных участков. В сирийский парламент избираются 250 человек.

Выборы в Национальный совет Сирии в соответствии с конституцией, проводятся прямым тайным голосованием раз в четыре года.

Парламентские выборы планировалось провести в апреле, но они были перенесены на июль из-за пандемии коронавируса.

Национальный совет является высшим органом законодательной власти в САР.

По итогам выборов 2016 года в парламенте большинство мест принадлежит "Национальному прогрессивному фронту", который возглавляет партия "Баас" президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада.

Накануне выборов взрыв возле мечети прогремел в Дамаске.