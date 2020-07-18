Две бомбы взорвались в Дамаске накануне парламентских выборов в Сирии
18 июля 2020, 23:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
В субботу, 18 июля, две бомбы взорвались в Дамаске накануне запланированных на воскресенье, 19 июля, парламентских выборов в Сирийской Арабской Республике. По данным агенства SANA, взрывные устройства были приведены в действие возле мечети Анис бен Малек в квартале Нахр-Аиша.
По предварительной информации, в результате взрыва один человек погиб и один получил ранения. Пострадавший госпитализирован. Полиция оцепила район происшествия. Ведётся расследование.
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