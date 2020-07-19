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Бывший депутат Рады уверен, что Киев больше не хочет возвращать Донбасс и Крым

, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший депутат Рады уверен, что Киев больше не хочет возвращать Донбасс и Крым
Флаг Украины. Фото: pixabay.com

Бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Муравьев заявил, что украинские власти на самом деле не хотят возвращать Крым и Донбасс и намеренно делают все, чтобы жители не захотели обратно.

Муравьев уверен, что дело в деньгах, которые Киев не хочет выплачивать населению, живущему в Крыму и Донбассе. «Украина отказалась, сославшись на конвенции, еще что-то, переложив с больной головы на здоровую, просто чтобы не платить деньги своим гражданам — сэкономить», - считает экс-депутат. Он добавил, что лично бывал на Донбассе, и видел, что политика Киева привела к усилению ненависти со стороны местного населения.

АБ

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