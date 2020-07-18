Бывший депутат Рады заявил об испытании американцами боевых вирусов на Украине

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18 июля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Расположенные на территории Украины американские лаборатории занимаются исследованиями боевых вирусов. С соответствующим заявлением выступил Ренат Кузьмин, бывший депутат Верховной Рады.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Кузьмина, в районе дислокации лабораторий выявляются «странные для Украины заболевания» - такие, как чума и оспа. Согласно утверждению экс-парламентария, задействованный на данных объектах персонал работает на военных и разведку США, проводя «эксперименты над людьми», испытания боевых вирусов.

Ранее в субботу сообщалось, что Ренат Кузьмин рассказал, как завершить вооруженный конфликт в Донбассе.