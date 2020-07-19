Почему Евросоюз не спешит отказываться от «Северного потока - 2»
19 июля 2020, 07:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Евросоюз не спешит отказываться от российского «Северного потока - 2», поскольку американский аналог приведет к тому, что европейская продукция окажется менее востребованной на мировом рынке.
Эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил, что построение российского газопровода привело к конфликту интересов Соединенных Штатов и Евросоюза. «Российский газ по выгодной цене для европейцев — это и обеспечение конкурентоспособности своей продукции. Если стоимость голубого топлива вырастет, то поднимутся цены и на товары, которые экспортирует ЕС. И тогда американская продукция может оказаться дешевле, а значит, востребованнее европейской на мировом рынке», - оценил ситуацию Оленченко.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.