Почему Евросоюз не спешит отказываться от «Северного потока - 2»

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19 июля 2020, 07:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Газ. Фото: pixabay.com

Евросоюз не спешит отказываться от российского «Северного потока - 2», поскольку американский аналог приведет к тому, что европейская продукция окажется менее востребованной на мировом рынке.

Эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил, что построение российского газопровода привело к конфликту интересов Соединенных Штатов и Евросоюза. «Российский газ по выгодной цене для европейцев — это и обеспечение конкурентоспособности своей продукции. Если стоимость голубого топлива вырастет, то поднимутся цены и на товары, которые экспортирует ЕС. И тогда американская продукция может оказаться дешевле, а значит, востребованнее европейской на мировом рынке», - оценил ситуацию Оленченко.