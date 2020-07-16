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В МИД отреагировали на угрозы Америки в адрес «Северного потока - 2»

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В МИД отреагировали на угрозы Америки в адрес «Северного потока - 2»
Флаг России. Фото: pixabay.com

В российском Министерстве иностранных дел отреагировали на угрозы Соединенных Штатов в адрес строящегося газопровода «Северный поток - 2». В МИД прокомментировали решение США ввести новые санкции.

«Санкции США против российских газопроводных проектов доказывают аксиому об отсутствии у Вашингтона иных аргументов», - заявили в российском ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас из-за санкций США по "Северному потоку-2" заявил, что Вашингтон пренебрегает правом и суверенитетом Европы.

АБ

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