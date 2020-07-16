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Хайко Маас из-за санкций США по "Северному потоку-2" заявил, что Вашингтон пренебрегает правом и суверенитетом Европы

, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Хайко Маас из-за санкций США по
Хайко Маас, фото из соцсети

Хайко Маас, министр иностранных дел ФРГ, прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о рекомендациях в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2".

Маас заявил, что США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, угрожая санкциями против проекта "Северный поток 2". Глава МИД Германии подчеркнул, что европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. По оценке Мааса, "заявлением о мерах, которые также угрожают европейским предприятиям санкциями, правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы самостоятельно решать, как и откуда Германия получает энергию". 

Хайко Мааас сообщил, что немецкие власти в последние недели провели многочисленные переговоры с американскими властями в ожидании ужесточения PEESA (Акт о защите европейской энергетической безопасности).

Майк Помпео сообщил, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

Маас считает, что у партнеров должен быть "общий трансатлантический подход к антироссийским санкциям, а США осложняют своим решением эти условия.

ИЧ

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