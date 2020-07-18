В Китае в городе Урумчи ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавируса

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18 июля 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Vladimir Snatenkov, globallookpress.com

В Китае в городе Урумчи ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. 17 июля в Урумчи выявили 16 новых случаев заражения. В связи с этом в городе временно запретили массовые сборы людей в одном месте.

Жителей административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района призвали не совершать необязательные поездки за пределы населенного пункта, а также обязали брать анализы у всех, кому выехать из населенного пункта необходимо.

В городе для всех жителей будет проведено бесплатное тестирование. Все новые случаи инфицирования, в том числе бессимптомные, были выявлены в районе Тяньшань. Предполагается, что новые заражения появились после проведения нескольких массовых мероприятий.

С вечера 16 июля в городе также приостановлена работа метро. 17 июля отменены более 600 авиарейсов в международном аэропорту Урумчи.

В июне в Пекине произошла вспышка коронавируса. Правительство вновь ввело карантинные меры, и, благодаря этому, новую волну COVID-19 в столице Китая удалось остановить.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 поставила "человечество на колени" и "показала хрупкость нашего мира".