В Китае в городе Урумчи ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавируса

В Китае в городе Урумчи ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. 17 июля в Урумчи выявили 16 новых случаев заражения. В связи с этом в городе временно запретили массовые сборы людей в одном месте.
Жителей административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района призвали не совершать необязательные поездки за пределы населенного пункта, а также обязали брать анализы у всех, кому выехать из населенного пункта необходимо.
В городе для всех жителей будет проведено бесплатное тестирование. Все новые случаи инфицирования, в том числе бессимптомные, были выявлены в районе Тяньшань. Предполагается, что новые заражения появились после проведения нескольких массовых мероприятий.
С вечера 16 июля в городе также приостановлена работа метро. 17 июля отменены более 600 авиарейсов в международном аэропорту Урумчи.
В июне в Пекине произошла вспышка коронавируса. Правительство вновь ввело карантинные меры, и, благодаря этому, новую волну COVID-19 в столице Китая удалось остановить.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 поставила "человечество на колени" и "показала хрупкость нашего мира".