Муфтий Египта назвал превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым

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18 июля 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sada el Balad

собор Святой Софии, Rainer Hackenberg/picture alliance

Верховный муфтий Египта Шауки Алям в минувшую пятницу, 17 июля, в рамках разговора с журналистами заявил, что считает недопустимым превращение собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть.

Шауки Алям уточнил, что церкви должны быть сохранены такими, какие они есть, а мечети нельзя переделывать в церкви. Муфтий убежден, что представителям разных верований необходимо сохранять собственные уникальные особенности. По его словам, места поклонения – это специфическая черта веры человека, поэтому очень важно относиться к ним уважительно и сохранять их.

Напомним, 10 июля Госсовет Турции принял решение отменить постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Согласно указу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, в Айя-Софии будут возобновлены мусульманские поклонения.