Автобус загорелся в парижском аэропорту Орли

18 июля 2020, 13:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Утром в субботу, 18 июля, около парижского аэропорта Орли загорелся автобус. Возгорание было зафиксировано около 9:00 по местному времени (10:00 по Москве) у терминала номер 4 аэропорта Орли.
Согласно последней информации очевидцев происшествия, из автобуса валил густой и плотный черный дым и было видно сильное пламя.
Пожарным, оперативно прибывшим на место, удалось быстро взять пламя под контроль. К настоящему моменту точные причины возгорания на территории парижского аэропорта не установлены. Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал.
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