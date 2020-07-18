Автобус загорелся в парижском аэропорту Орли

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18 июля 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

пожар в Орли, twitter.com/puce57500

Утром в субботу, 18 июля, около парижского аэропорта Орли загорелся автобус. Возгорание было зафиксировано около 9:00 по местному времени (10:00 по Москве) у терминала номер 4 аэропорта Орли.

Согласно последней информации очевидцев происшествия, из автобуса валил густой и плотный черный дым и было видно сильное пламя.

Пожарным, оперативно прибывшим на место, удалось быстро взять пламя под контроль. К настоящему моменту точные причины возгорания на территории парижского аэропорта не установлены. Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал.