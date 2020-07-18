В Крыму прокомментировали новое «деление» полуострова Киевом

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18 июля 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ласточкино гнездо, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал новое административное деление Киевом полуострова "пустопорожним и бессмысленным".

Ранее Верховная рада приняла постановление о создании и ликвидации новых районов страны. Согласно данному документ, на территории Крыма образовано десять районов, вместо существующих сейчас четырнадцати, большинство из них были расширены и получили новые названия.

Александр Молохов отметил, что "пикейные жилеты" в Верховной Раде "совсем выжили из ума", показав избирателям умение заниматься "никчемной и никому не нужной" законодательной реформой административно-территориального деления в чужой стране. Молохов добавил, что все реформы украинской стороны в отношении крымского региона навсегда останутся исключительно на бумаге.