Глава Крыма прокомментировал призыв Рады осудить голосование в Крыму

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17 июля 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Глава Крыма Сергей Аксенов. Фото: сайт правительства РК

Сергей Аксенов не удивлен призыву Верховной рады Украины осудить проведение голосования по поправкам к Конституции России на полуострове.

Глава Крыма заявил, что это «ожидаемая реакция, а свободное волеизъявление крымчан традиционно вызывает в Киеве истерику». Аксенов также отметил, что главная цель «киевских политических артистов разговорного жанра» – создавать негативный информационный шум вокруг полуострова.

«Реальный эффект от этого «словоизвержения» нулевой и на ситуацию на полуострове оно никак не влияет», – сказал Аксенов.