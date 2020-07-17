Глава Крыма прокомментировал призыв Рады осудить голосование в Крыму
17 июля 2020, 19:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Сергей Аксенов не удивлен призыву Верховной рады Украины осудить проведение голосования по поправкам к Конституции России на полуострове.
Глава Крыма заявил, что это «ожидаемая реакция, а свободное волеизъявление крымчан традиционно вызывает в Киеве истерику». Аксенов также отметил, что главная цель «киевских политических артистов разговорного жанра» – создавать негативный информационный шум вокруг полуострова.
«Реальный эффект от этого «словоизвержения» нулевой и на ситуацию на полуострове оно никак не влияет», – сказал Аксенов.
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