Пушков заявил, что образ США «меркнет и угасает»

18 июля 2020, 09:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, заявил, что от прежних Соединенных Штатов Америки остался только образ, но и тот постепенно меркнет и тускнеет.
Пушков заявил, что ухудшение экономического положения США из-за "утраты контроля" в связи с распространением коронавируса нового типа лишь подтверждает рискованность прогнозов о легком и быстром выходе Штатов из кризиса.
Сенатор заметил, что Китай уже покончил с эпидемией COVID-19, более того, страна перешла к экономическому росту. Америка же в это же время из-за высокого уровня заболеваемости рискует "растерять позитив" от небольшой активизации в экономической сфере, а также получить рост числа безработных.
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