Источники: портреты Клинтона и Буша-младшего убрали из Гранд фойе в Белом доме
18 июля 2020, 07:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: CNN
Источники утверждают, что на минувшей неделе из Гранд фойе Белого дома были убраны официальные портреты бывших президентов Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего.
Согласно некоторой информации, их заменили портретами двух республиканских президентов, руководивших США более 100 лет назад.
Отметим, что традиционно портреты самых последних американских лидеров должны находиться на самом видном месте – при входе в Белый дом. Кроме того, гости во время официальных мероприятий должны их видеть. Как утверждают источники, портреты Клинтона и Буша-младшего разместили в небольшой комнате, которой крайне редко пользуются – Семейной столовой.
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