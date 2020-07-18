Источники: портреты Клинтона и Буша-младшего убрали из Гранд фойе в Белом доме

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18 июля 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

Белый дом, pixabay.com

Источники утверждают, что на минувшей неделе из Гранд фойе Белого дома были убраны официальные портреты бывших президентов Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего.

Согласно некоторой информации, их заменили портретами двух республиканских президентов, руководивших США более 100 лет назад.

Отметим, что традиционно портреты самых последних американских лидеров должны находиться на самом видном месте – при входе в Белый дом. Кроме того, гости во время официальных мероприятий должны их видеть. Как утверждают источники, портреты Клинтона и Буша-младшего разместили в небольшой комнате, которой крайне редко пользуются – Семейной столовой.