Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 14 миллионов

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире к настоящему моменту превысило 14 миллионов. Соответствующую информацию предоставил Университет Джонса Хопкинса
Согласно данным университета на 3.18 по московскому времени, число случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире достигло 14 037 021.
Подчеркивается также, что с начала пандемии COVID-19 в мире скончались 600 665 пациентов с выявленным коронавирусом нового типа. Выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений за все время 7 818 409 человек.
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