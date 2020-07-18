Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 14 миллионов

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 14 миллионов
лаборатория, Marco Passaro/Keystone Press Agency

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире к настоящему моменту превысило 14 миллионов. Соответствующую информацию предоставил Университет Джонса Хопкинса

Согласно данным университета на 3.18 по московскому времени, число случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире достигло 14 037 021.

Подчеркивается также, что с начала пандемии COVID-19 в мире скончались 600 665 пациентов с выявленным коронавирусом нового типа. Выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений за все время 7 818 409 человек.

ЕТ

В мире

В Крыму прокомментировали новое «деление» полуострова Киевом

В Крыму прокомментировали новое «деление» полуострова Киевом

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал новое административное деление Киевом полуострова "пустопорожним и бессмысленным".

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью