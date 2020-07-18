Врач считает, что грядущей осенью следует сделать прививку от гриппа из-за COVID-19

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18 июля 2020, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вакцинация, pixabay.com

Заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен призвал обязательно сделать прививки от сезонного гриппа осенью из-за пандемии коронавируса нового типа.

Врач отметил, что это рекомендуется сделать, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, поскольку сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию COVID-19.

Медик добавил, что симптомы обычного сезонного гриппа практически нельзя отличить от признаков коронавируса на первых этапах. Больных в этой ситуации будет крайне сложно разделить внутри клиник, что способно привести к увеличению числа заражений COVID-19.