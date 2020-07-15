Россияне смогут сделать бесплатную прививку в частной клинике

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15 июля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Вакцинация. Фото: сайт Госдумы РФ

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

В нем, в частности, расширен перечень медицинских организаций, в которых осуществляется бесплатное проведение профилактических прививок.

Комментируя законопроект, спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что «согласно проекту закона, бесплатную прививку, включенную в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать не только в государственной, но и в частной клинике, если она работает в системе ОМС».

Сейчас у граждан, которые прикреплены к частным клиникам по своему полису ОМС, такой возможности нет – бесплатно прививки могут делать только государственные или муниципальные медучреждения.

«Принятие данного закона позволит гражданам сделать прививку в привычном и удобном для них медицинском учреждении, у специалиста, которому они доверяют», – подчеркнул Володин.