Россияне смогут сделать бесплатную прививку в частной клинике

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
В нем, в частности, расширен перечень медицинских организаций, в которых осуществляется бесплатное проведение профилактических прививок.
Комментируя законопроект, спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что «согласно проекту закона, бесплатную прививку, включенную в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать не только в государственной, но и в частной клинике, если она работает в системе ОМС».
Сейчас у граждан, которые прикреплены к частным клиникам по своему полису ОМС, такой возможности нет – бесплатно прививки могут делать только государственные или муниципальные медучреждения.
«Принятие данного закона позволит гражданам сделать прививку в привычном и удобном для них медицинском учреждении, у специалиста, которому они доверяют», – подчеркнул Володин.