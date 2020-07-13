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В Госдуме заявили, что вакцинация по национальному календарю прививок останется добровольной

, 22:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pnp.ru

В Госдуме заявили, что вакцинация по национальному календарю прививок останется добровольной
Депутат Дмитрий Морозов. Фото: сайт Госдумы РФ

Вакцинация по национальному календарю профилактических прививок в России – дело добровольное и останется таковым.

Об этом председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. Он считает, что задача власти состоит в том, чтобы найти «точки соприкосновения с противниками вакцинации» и разъяснить им позицию научного сообщества.

Морозов также отметил, что в России должен быть создан консультативный центр по вакцинации, который объединил бы лучших экспертов в данной сфере и в котором можно было бы разбирать каждый случай нежелательной реакции при прививках.

Ранее парламентарий говорил, что это непростая тема, в которой на данный момент нет общественного согласия.

ДВа

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