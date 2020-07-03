В Госдуме рассказали о принципе добровольности при вакцинации

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3 июля 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Дмитрий Морозов. Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал о законодательных инициативах в области медицины, актуальность которых в условиях пандемии резко возросла.

Парламентарий подчеркнул необходимость вакцинации, о которой, по его словам, говорит столетний мировой опыт. Вместе с тем председатель комитета придерживается принципа добровольности в проведении вакцинации. Исключением, отметил он, являются только определенные профессиональные группы, где есть риск заразиться, либо передать инфекцию.

По словам Морозова, это непростая тема, в которой на данный момент нет общественного согласия.

«Я уверен, что в этих условиях нам нужно создать отдельный совет по вакцинации, в который войдут вирусологи, иммунологи, представители общественных организаций», – считает депутат.