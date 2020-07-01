Эксперт предположил, с кого может начаться вакцинация от коронавируса
1 июля 2020, 07:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Руководитель лаборатории генной инженерии Павел Волчков рассказал, кому, по его мнению, должны будут в первую очередь вводить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
«По всей видимости, в первую очередь начнут вводить вакцину преимущественно группам риска, пожилым людям, самой страдающей возрастной части населения - 60 лет и выше. С точки зрения эпидемиологии и вирусологии, это наиболее правильный вариант», - считает специалист.
Он отметил, что перед этим нужно будет отдельно убедиться в том, что вакцина безопасна для пожилых людей и детей, а также на тех, у кого есть хронические заболевания. При этом Волчков подчеркнул, что переболевших лучше не вакцинировать, чтобы не провоцировать побочные эффекты и не нагружать ослабленную иммунную систему.
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