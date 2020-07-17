Против Украины начали расследование по делу о крушении малазийского Boeing
17 июля 2020, 20:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation) начал расследование в отношении Украины по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
В частности, фонд безопасности полетов выяснит, почему Украина не закрыла небо над зоной крушения MH17.
Ранее сообщалось, что в июне Гаага согласилась изучить обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины. Эксперты считают, что такое расследование может занять до полугода.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.