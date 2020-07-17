Эрдоган ответил на действия Египта в Ливии

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17 июля 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Reuters

Реджеп Эрдоган на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Президент Турции назвал действия Египта в Ливии незаконными. Об этом сообщило агентство Reuters.

Эта критика стала ответом на решение египетских властей. К ним обратилась одна из сторон, принимающих участие в ливийском конфликте. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял решение вмешаться в войну.

«Абдель Фаттах ас-Сиси встретился с ливийцами в четверг и заявил, что Египет не будет бездействовать перед лицом прямой угрозы безопасности Египта и Ливии», — поясняет агентство Reiters: «Отвечая на вопрос о возможности египетского вмешательства, Эрдоган заявил, что Турция сохранит свою поддержку международно признанного правительства национального согласия».

Журналист процитировали президента Турции. Он назвал поддержку Хафтара незаконными процессом.

В Ливии продолжается гражданская война. Правительство национального согласия воюет с Ливийской национальной армией.