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В ДНР раскрыли боевые потери ВСУ в Донбассе в ходе контратак ополчения за неделю

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

В ДНР раскрыли боевые потери ВСУ в Донбассе в ходе контратак ополчения за неделю
Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В ДНР раскрыли боевые потери Вооруженных сил Украины в Донбассе в ходе ответных ударов ополченцев за прошедшую неделю. С соответствующим заявлением выступила сегодня пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.

В заявлении пресс-службы говорится, что контратаки подразделений ДНР привели к гибели четырех киевских военных, еще семь получили ранения. Кроме того, были уничтожены бронемашина ВСУ и беспилотник.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Донецке проинформировали о неудачной вылазке противника в районе Мариуполя. На территорию ДНР попыталась проникнуть спецгруппа, состоявшая из бойцов 36-й бригады ВСУ.

ДЦ

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