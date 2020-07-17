В ДНР раскрыли боевые потери ВСУ в Донбассе в ходе контратак ополчения за неделю
17 июля 2020, 16:42[ «Аргументы Недели» ]
В ДНР раскрыли боевые потери Вооруженных сил Украины в Донбассе в ходе ответных ударов ополченцев за прошедшую неделю. С соответствующим заявлением выступила сегодня пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.
В заявлении пресс-службы говорится, что контратаки подразделений ДНР привели к гибели четырех киевских военных, еще семь получили ранения. Кроме того, были уничтожены бронемашина ВСУ и беспилотник.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Донецке проинформировали о неудачной вылазке противника в районе Мариуполя. На территорию ДНР попыталась проникнуть спецгруппа, состоявшая из бойцов 36-й бригады ВСУ.
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