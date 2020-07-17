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Бойцы ДНР уничтожили морпехов Украины в ходе ночной вылазки спецгруппы ВСУ под Мариуполем

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Бойцы ДНР уничтожили морпехов Украины в ходе ночной вылазки спецгруппы ВСУ под Мариуполем
Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Бойцы ДНР уничтожили двух украинских морских пехотинцев в ходе вылазки спецгруппы противника под Мариуполем. Об этом рассказывается в сводке, распространенной Народной милицией самопровозглашенной республики.

В сообщении говорится, что прошлой ночью группа, состоявшая из военнослужащих 36-й бригады Вооруженных сил Украины, попыталась проникнуть на территорию ДНР в районе села Широкино. Вылазка обернулась провалом, враг потерял убитыми двух человек, отметили в Народной милиции.

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ДЦ

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