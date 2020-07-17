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В Африке количество случаев заражения COVID-19 превысило 660 тысяч

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Африке количество случаев заражения COVID-19 превысило 660 тысяч
больничная палата, XinHua

В Африке количество случаев заражения коронавирусом нового типа к настоящему моменту превысило 660 тысяч. Об этом сообщило региональное представительство Всемирной организации здравоохранения.

С начала пандемии на Африканском континенте коронавирусом заразились 663 648 человек. Скончались 14 386 пациентов. Выздоровели более 343 тысяч жителей Африки.

Уточняется, что максимальное количество случаев заражения COVID-19 было выявлено в ЮАР (324 221), Египте (85 771), Нигерии (34 854), а также Гане (26 125). Наибольшее число жертв коронавирусной инфекции зарегистрировали в ЮАР (4 669), Египте (4 120) и Алжире (1 052).

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