В Африке количество случаев заражения COVID-19 превысило 660 тысяч

В Африке количество случаев заражения коронавирусом нового типа к настоящему моменту превысило 660 тысяч. Об этом сообщило региональное представительство Всемирной организации здравоохранения.
С начала пандемии на Африканском континенте коронавирусом заразились 663 648 человек. Скончались 14 386 пациентов. Выздоровели более 343 тысяч жителей Африки.
Уточняется, что максимальное количество случаев заражения COVID-19 было выявлено в ЮАР (324 221), Египте (85 771), Нигерии (34 854), а также Гане (26 125). Наибольшее число жертв коронавирусной инфекции зарегистрировали в ЮАР (4 669), Египте (4 120) и Алжире (1 052).
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