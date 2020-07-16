В ВОЗ обеспокоены очередной вспышкой Эболы в Африке

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16 июля 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Защитный костюм. Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что начавшаяся в Экваториальной провинции Демократической Республики Конго вспышка Эболы вызывает серьезные опасения из-за отсутствия достаточного финансирования.

Отмечается, что нынешняя вспышка лихорадки была объявлена 1 июня этого года, сейчас в регионе выявлено 53 пациента с подтвержденной Эболой. Болезнь уже затронула девять районов.

Региональный директор ВОЗ по странам Африки Матсушидо Моэти заявляет, что на этот раз противостояние лихорадке осложняется пандемией коронавируса COVID-19. Также распространенность Эболы по отдаленным районам увеличивает стоимость лечения.