Российские истребители перехватили над Баренцевым морем норвежский самолет-разведчик

Днем в пятницу, 17 июля, стало известно, что истребители Северного флота были ранее сегодня подняты в воздух с целью сопровождения норвежского разведывательного самолета над акваторией Баренцева моря.
В Национальном центре управления обороной РФ уточнили, что российские средства контроля воздушного пространства над Баренцевым морем обнаружили разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.
Силы истребительной авиации объединения Военно-воздушных сил и ПВО Северного флота поднялись в воздух и выполнили сопровождение норвежского аппарата. Нарушение государственной границы Российской Федерации не было допущено.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.