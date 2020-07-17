Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Российские истребители перехватили над Баренцевым морем норвежский самолет-разведчик

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Российские истребители перехватили над Баренцевым морем норвежский самолет-разведчик
бинокль, pixabay.com

Днем в пятницу, 17 июля, стало известно, что истребители Северного флота были ранее сегодня подняты в воздух с целью сопровождения норвежского разведывательного самолета над акваторией Баренцева моря.

В Национальном центре управления обороной РФ уточнили, что российские средства контроля воздушного пространства над Баренцевым морем обнаружили разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.

Силы истребительной авиации объединения Военно-воздушных сил и ПВО Северного флота поднялись в воздух и выполнили сопровождение норвежского аппарата. Нарушение государственной границы Российской Федерации не было допущено.

ЕТ

В мире

Предсказано уничтожение государственности Украины в случае ракетной атаки по Крымскому мосту

Предсказано уничтожение государственности Украины в случае ракетной атаки по Крымскому мосту

В случае ракетной атаки киевских военных по Крымскому мосту украинская государственность будет уничтожена. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил эксперт Юрий Котенок.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью