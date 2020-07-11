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Минобороны опубликовало видео перехвата российскими истребителями самолета ВВС США

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны опубликовало видео перехвата российскими истребителями самолета ВВС США
Су-35С, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения самолета-разведчика ВВС США над Японским морем российскими истребителями. Средства ПВО обнаружили над Японским морем американский RC-135.

В воздух были подняты Су-35С и МиГ-31бМ, находящиеся в составе дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.Разведчик американских ВВС развернулся и взял направление от границы РФ. Российские истребители тогда вернулись на базу.

НС

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