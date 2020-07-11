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Российские истребители поднимались в воздух для перехвата самолета-разведчика США над Японским морем

, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Российские истребители поднимались в воздух для перехвата самолета-разведчика США над Японским морем
истребитель Су-35С, mil.ru

В Министерстве обороны РФ в субботу, 11 июля, сообщили, что российские истребители Восточного военного округа поднимались в воздух для сопровождения американского самолета-разведчика над Японским морем.

Уточняется, что средства контроля воздушного пространства выявили цель над нейтральными водами Японского моря, для идентификации и перехвата которой в воздух поднимались истребители Су-35С и МиГ-31БМ, находящиеся в составе дежурных по ПВО сил Восточного военного округа. Впоследствии цель была идентифицирована как самолет-разведчик ВВС США RC-135.

Российские истребители вернулись на аэродром базирования после того, как американский самолет развернулся и удалился от границы Российской Федерации.

ЕТ

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