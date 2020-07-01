Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Черным морем

Истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота в среду, 1 июля, поднимались в воздух с целью перехвата самолета-разведчика Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Об этом заявили в пресс-службе ЮВО.
Подчеркивается, что Дежурные силы по ПВО Южного военного округа своевременно заметили действия летательного аппарата разведывательной авиации ВВС США над акваторией Черного моря. Впоследствии он был идентифицирован как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint и сопровожден российскими истребителями на значительном удалении от границы РФ.
Подчеркивается, что нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было.
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