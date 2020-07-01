Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Черным морем

Аргументы Недели → Происшествия 13+

1 июля 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

истребители Су-27, mil.ru

Истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота в среду, 1 июля, поднимались в воздух с целью перехвата самолета-разведчика Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Об этом заявили в пресс-службе ЮВО.

Подчеркивается, что Дежурные силы по ПВО Южного военного округа своевременно заметили действия летательного аппарата разведывательной авиации ВВС США над акваторией Черного моря. Впоследствии он был идентифицирован как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint и сопровожден российскими истребителями на значительном удалении от границы РФ.

Подчеркивается, что нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было.