Источник: Белый дом назвал 18 штатов, которые находятся в «красной зоне» из-за COVID
17 июля 2020, 15:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: Daily Beast
Источники заявили, что в Белом доме назвали 18 штатов, которые в настоящий момент находятся в "красной зоне" из-за темпов распространения коронавируса нового типа. Речь идет о секретном документе.
Подчеркивается, что текст, подготовленный для Целевой группы Белого дома по коронавирусу, получила американская журналистская организация "Центр за целостность общества". По неизвестным причинам, документ не был обнародован официально.
Известно, что в список штатов, находящихся в "красной зоне" по распространению COVID-19, вошли Флорида, Калифорния, Арканзас, Аризона, Алабама, Айдахо, Джорджия, Айова, Канзас, Миссисипи, Луизиана, Северная Каролина, Оклахома, Невада, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Юта.
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