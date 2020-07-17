В Британии убрали памятник Black Lives Matter

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17 июля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

памятник BLM в Бристоле на фото Globallookpress.com/ Simon Chapman

Один день простояла скульптура чернокожей женщины, олицетворяющей протесты «жизнь черных имеет значение». Местные власти убрали памятник. Теперь пытаются оправдываться.

Памятник был поставлен в городе Бристоль. Это на юго-западе Англии. Он был создан по фотографии одной из активисток движения Black Lives Matter по имени Джен Рид.

Скульптура была водружена на месте уже снесенного памятника Элстона Колстона. Активисты движения «жизнь черных имеет значение» таким образом решили наказать память о работорговце. Никакого согласования на установку нового памятника у властей получено не было. Поэтому его было решено снести.

«Речь идет не о том, чтобы снести статую Джен, которая является очень впечатляющей женщиной», — объяснился мэр Бристоля Марвин Рис: «Речь идет о том, чтобы снести статую лондонского художника, который приехал и поставил ее без разрешения».

Сам скульптор ничего против не имеет. Он знал, что его памятник будет снесен. По его словам, он просто хотел привлечь общественное внимание к обсуждению проблемы.

Сама проблема обсуждается уже давно. По результатам обсуждения властям приходится извиняться за то, что они пресекают нарушения закона. Обсудить нависшую угрозу гражданской войны в США, скульптор, по-видимому, не хочет.