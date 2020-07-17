Политолог объяснил, почему глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
17 июля 2020, 14:22[ «Аргументы Недели» ]
В Эстонии глава Министерства обороны Юри Луйк призвал новобранцев быть готовыми защищать страну от «российской угрозы». Политолог Олег Матвейчев объяснил, почему некоторые политики из Прибалтики спешат назвать Россию врагом.
По словам эксперта, власти прибалтийских государств после распада Советского Союза сделали России много «гадостей», а потому сейчас «просыпаются от страха и дрожат от ужаса при одной только мысли о России». Матвейчев подчеркнул, что многие зарубежные политики порой не просто так заявляют, что «назад никакого пути нет», передает Радио Sputnik.
«Ужаса они на себя нагоняют все больше и больше, поэтому и учений они стараются проводить все больше и больше, пропагандировать своих молодых людей. Конечно, все это бессмысленные вещи, но другой политики они, видимо, себе не представляют», - считает политолог.
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