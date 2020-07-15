В Эстонии новобранцев учат защищаться от «российской угрозы»
15 июля 2020, 12:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в ходе своего обращения к новобранцам заявил, что Россия является врагом, и солдаты должны быть способны защищать страну от «российской угрозы».
«Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат - это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг», - сказал эстонский министр.
Он добавил, что Эстония должна дать понять противникам, что при нападении на страну они могут потерять больше, чем выиграть. «Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос», - заявил Луйк.
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