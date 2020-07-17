К чему может привести отказ Киева от выполнения Минских соглашений
17 июля 2020, 13:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, чем может обернуться нежелание украинских властей выполнять Минские договоренности.
Песков подчеркнул, что Москву настораживают заявления Киева о том, что Минские соглашения потеряли актуальность, а потому их нужно изменить или вовсе заменить другим документом.
«Это… очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине, потому что де-факто даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных республик», - сказал Песков. Он добавил, что из-за этого в настоящее время разработка нового документа практически невозможна.
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