К чему может привести отказ Киева от выполнения Минских соглашений

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17 июля 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, чем может обернуться нежелание украинских властей выполнять Минские договоренности.

Песков подчеркнул, что Москву настораживают заявления Киева о том, что Минские соглашения потеряли актуальность, а потому их нужно изменить или вовсе заменить другим документом.

«Это… очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине, потому что де-факто даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных республик», - сказал Песков. Он добавил, что из-за этого в настоящее время разработка нового документа практически невозможна.