Песков рассказал о семейной жизни с Навкой

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17 июля 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Авторадио

Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Фото: соцсети

Дмитрий Песков рассказал о своем браке с фигуристкой Татьяной Навкой. Пресс-секретарь президента отметил, что им не сразу удалось добиться гармонии в семье.

Песков заявил, что для достижения гармонии и взаимопонимания им с Навкой пришлось пройти определенный путь. «Сначала мы говорили друг другу: "как жаль, что мы не встретились, когда нам было по 20 лет", а потом мы друг другу ответили фактически в один голос, что тогда это было невозможно, мы каждый должны были пройти свой путь в плане семейной жизни для того, чтобы прийти друг к другу, что мы и сделали», - сказал он. При этом представитель Кремля назвал себя счастливым человеком и отметил, что ни он, ни супруга не могут без работы.