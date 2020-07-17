Песков: у России и США повода для «медового месяца» нет

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17 июля 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Авторадио

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в пятницу, 17 июля, в рамках разговора с журналистами заявил, что у России и США в настоящий момент нет повода для "медового месяца".

Дмитрий Песков подчеркнул, что связи России и Соединенных Штатов Америки не были очень близкими раньше и не являются таковыми сейчас.

По словам пресс-секретаря российского лидера Владимира Путина, чтобы был "медовый месяц", следует сначала "пожениться". "А жениться никто не собирается", – заключил Дмитрий Песков в ходе интервью.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ рассказал, чем похожи Путин и Эрдоган.