Песков рассказал, чем похожи Путин и Эрдоган

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17 июля 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Авторадио

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава РФ Владимир Путин, Alexei Druzhinin/Xinhua

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами в пятницу, 17 июля, заявил, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган похожи.

Песков отметил, что в ходе переговоров Путин всегда конкретно ставит вопросы, "имеет ввиду то, что говорит", а впоследствии выполняет обещанное.

По словам пресс-секретаря российского лидера, президенты РФ и Турции в этом плане похожи друг на друга – именно поэтому Путину и Эрдогану удается в очень сложных ситуациях "находить развязки". Песков уточнил, что это, в частности, касается сирийской проблематики.