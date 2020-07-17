Песков рассказал, чем похожи Путин и Эрдоган

17 июля 2020, 11:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: Авторадио
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами в пятницу, 17 июля, заявил, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган похожи.
Песков отметил, что в ходе переговоров Путин всегда конкретно ставит вопросы, "имеет ввиду то, что говорит", а впоследствии выполняет обещанное.
По словам пресс-секретаря российского лидера, президенты РФ и Турции в этом плане похожи друг на друга – именно поэтому Путину и Эрдогану удается в очень сложных ситуациях "находить развязки". Песков уточнил, что это, в частности, касается сирийской проблематики.
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