Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

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13 июля 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава РФ Владимир Путин, Xinhua

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 13 июля, провели телефонную беседу. Политики обсудили экономическое сотрудничество, ситуации в Сирии и Ливии.

Уточняется, что Путин и Эрдоган в рамках телефонной беседы поделились мнениями о текущих экономических вопросах, обсудили шаги для расширения двусторонних отношений и сотрудничество стран по борьбе с пандемией коронавируса нового типа.

Лидеры России и Турции также оценили ситуацию на территориях Ливии и Сирии и коснулись некоторых других региональных вопросов.