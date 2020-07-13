Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 13 июля, провели телефонную беседу. Политики обсудили экономическое сотрудничество, ситуации в Сирии и Ливии.
Уточняется, что Путин и Эрдоган в рамках телефонной беседы поделились мнениями о текущих экономических вопросах, обсудили шаги для расширения двусторонних отношений и сотрудничество стран по борьбе с пандемией коронавируса нового типа.
Лидеры России и Турции также оценили ситуацию на территориях Ливии и Сирии и коснулись некоторых других региональных вопросов.
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