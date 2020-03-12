Путин и Эрдоган провели телефонную беседу

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонную беседу. В рамках разговора стороны отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации.

В пресс-службе Кремля подчеркнули, что беседа состоялась по инициативе российской стороны. Путин и Эрдоган обсудили вопросы, связанные с выполнением договоренностей, которые были достигнуты в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне 5 марта.