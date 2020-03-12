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Путин и Эрдоган провели телефонную беседу

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин и Эрдоган провели телефонную беседу
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава РФ Владимир Путин, Sputnik/Keystone Press Agency
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонную беседу. В рамках разговора стороны отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации.
 
В пресс-службе Кремля подчеркнули, что беседа состоялась по инициативе российской стороны. Путин и Эрдоган обсудили вопросы, связанные с выполнением договоренностей, которые были достигнуты в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне 5 марта. 
 
Главы России и Турции подтвердили важность продолжения совместной работы с целью поддержания устойчивого режима прекращения боевых действий в Сирии и стабилизации обстановки в будущем.
ЕТ
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