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Источник: Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»

, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Источник: Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»
газопровод, Gazprom/via Globallookpress.com

Дипломатический источник в Анкаре в пятницу заявил, что Турция выступает против односторонних санкций Соединенных Штатов Америки и добавил, что страна тесно сотрудничает с Россией в энергетической сфере.

Источник в Анкаре, комментируя планы США включить "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в список проектов, подпадающих под ограничения в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", заметил, что Турция всегда заявляла, что выступает против односторонних санкций.

Подчеркивается, что "Турецкий поток" является проектом, который был создан и реализован в тесном соответствии с потребностями и нуждами стран региона. Именно поэтому в Турции не считают правильным, что Соединенные Штаты Америки вмешиваются в дела соответствующих государств.

ЕТ

В мире

Источник: Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»

Источник: Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»

Дипломатический источник в Анкаре в пятницу заявил, что Турция выступает против односторонних санкций Соединенных Штатов Америки и добавил, что страна тесно сотрудничает с Россией в энергетической сфере.

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