Почти 100 тысяч норок уничтожат в Испании

17 июля 2020, 10:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Почти 100 тысяч норок будет уничтожено в Испании, причиной тому стал коронавирус. Власти автономного сообщества Арагон объявили, что у 92 700 норок обнаружен коронавирус.
Отмечается, что заболевшие животные будут уничтожены на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде. Коронавирус диагностировали у 87% содержащихся там норок, однако болезнь протекала у них бессимптомно. «Мы распорядились умертвить всех животных… После получения достоверных результатов правительство Арагона приняло решение об уничтожении 92 700 животных в качестве превентивной меры», - сообщил советник арагонского правительства по сельскому хозяйству Хоакин Олона. Он отметил, что неизвестно, может ли коронавирус передаваться от животных человеку.
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