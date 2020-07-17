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Почти 100 тысяч норок уничтожат в Испании

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Почти 100 тысяч норок уничтожат в Испании
Норка. Фото: pixabay.com

Почти 100 тысяч норок будет уничтожено в Испании, причиной тому стал коронавирус. Власти автономного сообщества Арагон объявили, что у 92 700 норок обнаружен коронавирус.

Отмечается, что заболевшие животные будут уничтожены на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде. Коронавирус диагностировали у 87% содержащихся там норок, однако болезнь протекала у них бессимптомно. «Мы распорядились умертвить всех животных… После получения достоверных результатов правительство Арагона приняло решение об уничтожении 92 700 животных в качестве превентивной меры», - сообщил советник арагонского правительства по сельскому хозяйству Хоакин Олона. Он отметил, что неизвестно, может ли коронавирус передаваться от животных человеку.

АБ

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