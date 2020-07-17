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За сутки в США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New York Times

За сутки в США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек
анализ крови, Sebastian Gollnow/dpa

За сутки количество заразившихся коронавирусом нового типа в США достигло 75 тысяч человек. Это примерно на 7 тысяч выше предыдущего рекордного показателя, который был зарегистрирован неделю назад.

Как сообщает издание The New York Times, ссылаясь на собственные подсчеты, ранее наивысший показатель заразившихся был зафиксирован в пятницу на прошлой неделе, он составлял 68 тысяч человек. Подчеркивается, что средний уровень новых случаев инфицирования в сутки за минувшие семь дней (без учета последнего рекорда) составляет 63 тысячи человек. Этот показатель значительно выше того, который был в США во время начала пандемии.

Не исключено, однако, что пятничные рекорды могут объясняться задержкой предоставления местными учреждениями здравоохранения данных, когда полученная за 7 дней информация публикуется к последнему рабочему дню недели. 

ЕТ

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