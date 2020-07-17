В Бразилии количество заболевших COVID-19 превысило два миллиона человек

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17 июля 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки увеличилось более чем на 45 тысяч. Общее количество заболевших в стране превысило 2 миллиона.

В минздраве Бразилии уточнили, что в общей сложности в стране зарегистрировали 2 012 151 зараженных, а за прошедшие 24 часа было выявлено 45 403 инфицированных. К настоящему моменту на бразильской территории скончались 76 688 заболевших, а за 24 часа – 1 322 человека.

Напомним, в настоящий момент Бразилия занимает второе место в мире по количеству зараженных и жертв COVID-19. На первой позиции находятся США.