В Бразилии количество заболевших COVID-19 превысило два миллиона человек

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки увеличилось более чем на 45 тысяч. Общее количество заболевших в стране превысило 2 миллиона.
В минздраве Бразилии уточнили, что в общей сложности в стране зарегистрировали 2 012 151 зараженных, а за прошедшие 24 часа было выявлено 45 403 инфицированных. К настоящему моменту на бразильской территории скончались 76 688 заболевших, а за 24 часа – 1 322 человека.
Напомним, в настоящий момент Бразилия занимает второе место в мире по количеству зараженных и жертв COVID-19. На первой позиции находятся США.
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