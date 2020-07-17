Сенатор Пушков уверен, что Украина не сможет существовать без России
17 июля 2020, 07:25[ «Аргументы Недели» ]
Сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что Украина не может существовать без России. Также он посмеялся над украинскими политиками, для которых «российское вторжение» - любимая тема, «которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя бы в жанре "фэнтези"».
Пушков считает, что без России у Украины теряется смысл существования, потому что это государство не имеет «другого места в мире, как относительно России». При этом Киеву более выгодны дружеские отношения.
«Но в целом Россия может обойтись и без Украины. Она некритична для существования России. С Украиной же все наоборот: без России она пропадет. Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью "щита" Европы от России?» - добавил Пушков. Он напомнил, что Россия является предлогом Киева для попыток вступить в НАТО и получения кредитов МВФ.
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