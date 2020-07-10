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Пушков оценил идею сына политолога Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО

, 22:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Пушков оценил идею сына политолога Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в пятницу оценил предложение эксперта по внешней политике Яна Бжезинского принять Украину и Грузию в Североатлантический альянс.

Накануне сын знаменитого политолога и идеолога холодной войны Збигнева Бжезинского в рамках выступления в палате представителей призвал Вашингтон активнее способствовать вступлению Украины и Грузии в НАТО, так как данный шаг поможет "противодействию" России. 

"Яблоко от яблони", – заметил Алексей Пушков и добавил, что предложение Яна Бжезинского существенно увеличило бы риск возникновения конфликта между РФ и Североатлантическим альянсом. По словам сенатора, в Париже и Берлине именно поэтому не хотят включать Украину в альянс.  "Опасные игры", – добавил Пушков.

ЕТ

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