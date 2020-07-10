Пушков оценил идею сына политолога Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
10 июля 2020, 22:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в пятницу оценил предложение эксперта по внешней политике Яна Бжезинского принять Украину и Грузию в Североатлантический альянс.
Накануне сын знаменитого политолога и идеолога холодной войны Збигнева Бжезинского в рамках выступления в палате представителей призвал Вашингтон активнее способствовать вступлению Украины и Грузии в НАТО, так как данный шаг поможет "противодействию" России.
"Яблоко от яблони", – заметил Алексей Пушков и добавил, что предложение Яна Бжезинского существенно увеличило бы риск возникновения конфликта между РФ и Североатлантическим альянсом. По словам сенатора, в Париже и Берлине именно поэтому не хотят включать Украину в альянс. "Опасные игры", – добавил Пушков.
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