Facebook запустит аналог TikTok

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16 июля 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RNS

Соцсети. Фото: pixabay.com

Американская компания Facebook планирует в ближайшее время запустить новое приложение Instagram Reels, которое станет аналогом китайского TikTok. Отмечается, что работать Instagram Reels будет в 50 странах по всему миру.

Отмечается, что выход нового приложения был ускорен после того, как власти Соединенных Штатов начали расследование в отношении TikTok. Instagram Reels, как и китайское приложение, предполагает запись коротких видео с возможностью последующей обработки и добавления всевозможных эффектов. Новое приложение Facebook уже начало работать во Франции, Германии, Бразилии и Индии.